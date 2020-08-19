أخبار مصر | اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال العام الهجري الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. الإفتاء تستطلع هلال العام الهجري الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت دار الافتاء المصرية عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعد مغرب اليوم بإذن الله تعالى نعلن موعد بداية السنة الهجرية الجديدة"

وفي وقت سابق، صرحت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن استطلاع هلال شهر المحرم، بداية العام الهجري الجديد 1442 هجرية، اليوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2020، قائلة "بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر المحرم لعام 1442هـ وذلك يوم الأربعاء 29 ذي الحجة ١٤٤١هـ - 19 أغسطس ٢٠٢٠م".

وفي سياق منفصل، أوضح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صيام أول يوم في السنة الهجرية.

وأضاف "عمران"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الأربعاء، أن عادات المصريين أن يستأنسوا في هذه المناسبة ويتذكروا هجرة الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وكثير من المصريين يستقبلوا العام الهجري بالصيام، وهذا أمر حسن يُثاب عليه الإنسان.

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وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصيام عبادة وتقرب إلى الله، وبعض الناس اعتادت على عمل عزومة وتقديم أنواع معينة من الأطعمة التي كان يفضلها صاحب الهجرة، منوهًا بأن أول كلمة قالها الرسول –صلى الله عليه وسلم- عند دخوله المدينة: " أَيُّهَا النَّاسُ أَفْشوا السَّلامَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّاسُ نِيامٌ، تَدخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلامٍ".

وكلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة القادمة بمسجد النور بالقاهرة عن "الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة في إطار خطة وزارة الأوقاف ومنهجها الراسخ في الدفع بالشباب المتميز من أبنائها في جميع مناحي العمل العلمي والإداري، وفِي إطار خطتها واهتمامها الدعوي بجميع مناطق الجمهورية ولاسيما المناطق الحدودية ودعمها بقيادات شبابية متميزة.

وأعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية.

وأشارت إلى أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام.