أخبار مصر | الرحلة السابعة.. مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الرحلة السابعة.. مصر تواصل تكثيف الجسر الجوي لإرسال مساعدات عاجلة للبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فى إطار الدعم والتضامن مع الدول الشقيقة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بفتح جسر جوى لإستمرار تقديم المساعدات إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية فى ظل الأزمة التى تمر بها حاليًا.

أقلعت طائرة نقل عسكرية محملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى فى رحلتها السابعة من جمهورية مصر العربية إلى جمهورية لبنان الشقيقة، جدير بالذكر أن وزارة الخارجية وجهت البعثة الدبلوماسية المصرية بلبنان بإتخاذ اللازم نحو الإستمرار فى إستقبال المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر للشعب اللبنانى.