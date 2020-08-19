أخبار مصر | بالمستندات.. ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 (أسماء)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بالمستندات.. ننشر النتيجة الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 (أسماء) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن عدد الناخبين الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 8 ملايين و959 ألفا و35 شخصا، بنسبة مشاركة 14.23%.

يذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ أجريت وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائى كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.