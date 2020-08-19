مصر | دكتور سوابق.. المشدد لطبيب تخدير متهم بغسل الأموال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر دكتور سوابق.. المشدد لطبيب تخدير متهم بغسل الأموال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة طبيب تخدير يدعى أحمد رجب عبد الواحد، بالسجن لمدة 3 سنوات، لإدانته بارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من اشتراكه في جرائم إجراء علميات زرع ونقل عضو "الكلى" لأجانب، بالمخالفة للاشتراطات الفنية والطبية، وفي أماكن غير مرخص لها بإجراء تلك العمليات، في الفترة بين عامي 2011 و2016، مما تسبب في وفاة أكثر من مريض، وهي الجريمة التي عوقب عليها بالسجن لمدة 15 سنة، عام 2018.
وشمل الحكم تغريم الطبيب، مبلغ 11 مليونا و928 ألفًا و638 جنيه مصريا، وجاء تفصيل مبلغ الغرامة كالآتي: حيث غرمته المحكمة 8 ملايين و101 ألفًا و538 جنيها مصريا، و255 ألفًا و140 دولار أمريكي، أي ما يعادل 3 ملايين و827 ألفًا و100 جنيه مصري.
وصدر الحكم برئاسة المستشار جعفر محمد نجم الدين، وعضوية المستشارين السعيد محمود محمد، وحاتم عبد الفتاح وحاتم عبدالفتاح، وسكرتارية محمد عبدالعزيز نور الدين، وحسام كمال.