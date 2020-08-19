مصر | نشرة حوادث الخليج 365: النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل ضحية المنصورة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: النائب العام يأمر بحبس المتهم بقتل ضحية المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الاربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

مزنوق وعاوز فلوس".. عامل كاوتش يعرض طفلته للبيع على الإنترنت

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة بشمال الجيزة، استمرار حبس عامل إصلاح إطارات سيارات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع طفلته الرضيعة والتي تبلغ من العمر ٤ أشهر، بمقابل ٦٠ ألف جنيه وقررت النيابة تسليم الطفلة الرضيعة للأم، بعد بحث المجلس القومي للأمومة والطفولة للحالة الاجتماعية للأم.

التأديبية تعاقب موظفين بالتعليم هاجموا ثورة 30 يونيو

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس بمجازاة وكيل شئون العاملين بمدرسة الصنايع الثانوية بالسنبلاوين - الدرجة المالية كبير بالمعاش، بعقوبة الغرامة التي تعادل ثمانية أمثال أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، كما قضت بمجازاة وكيل مدرسة الصنایع الثانوية بالسنبلاوين الدرجة المالية كبير معاش الوقف عن العمل لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر، وذلك بسبب توصيف ثورة 30 يونيو بأنها إنقلاب كما انهم شاطرا بافكارهما جماعة الإخوان الإرهابية.

سقوط شخصين لاتجارهما في المواد المخدرة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الامنية، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والفودو.

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تأجيل محاكمة جمال اللبان بتهمة الاتجار بالعملة لـ14 سبتمبر

قررت الدائرة 3 جنايات اقتصادية، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار فى العملة بدون ترخيص، لجلسة 14 سبتمبر للمرافعة.