مصر | "مزنوق وعاوز فلوس".. عامل كاوتش يعرض طفلته للبيع على الإنترنت

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 19 أغسطس 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "مزنوق وعاوز فلوس".. عامل كاوتش يعرض طفلته للبيع على الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة بشمال الجيزة، استمرار حبس عامل إصلاح إطارات سيارات، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه ببيع طفلته الرضيعة والتي تبلغ من العمر ٤ أشهر، بمقابل ٦٠ ألف جنيه.

وقررت النيابة تسليم الطفلة الرضيعة للأم، بعد بحث المجلس القومي للأمومة والطفولة للحالة الاجتماعية للأم.

وأدلى والد الطفلة الرضيعة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العجوزة بشمال الجيزة، لاتهامه ببيع نجلته وتدعى "ملك"، ٤ أشهر، عبر صفحة "الفيس بوك" تحت اسم" تبني الأطفال اليتامى" بمقابل ٦٠ ألف جنيه، قائلًا: "كنت مزنوق وعايز فلوس".

وأضاف والد الطفلة في أقواله أمام النيابة، أنه تواصل مع اثنين عبر صفحة الفيس بوك لبيع نجلته، لأنه كاتب على نفسه إيصالات أمانة وديون بمبلغ ٤٠ ألف جنيه، فلذلك كان مضطرًا لبيع أصغر أطفاله.

وأدلت والدة الطفلة "ملك" بأقوالها أمام النيابة، قائلة: "مكنتش أعرف أنه هيبيعها".

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وأفادت في اعترافاتها أمام النيابة، أن والد الطفلة، قال لها في يوم الواقعة هاخذ الطفلة الرضيعة أذهب بها للمستشفى لعلاجها، وخلال ذلك ذهب لمقابلة الناس المتفق معهم عبر الصفحة لبيع نجلته.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بشمال الجيزة،عن تفاصيل واقعة بيع أب ويدعى " هيثم محمد" عامل لإصلاح إطارات السيارات يبلغ من العمر ٢٧ عامًا، لطفلته وتدعى " ملك" تبلغ من العمر ٤ أشهر بملغ ٦٠ ألف جنيه.

وافادت التحقيقات، أن الأب لديه ٣ أبناء أكبرهم يبلغ من العمر ٦ أعوام وطفلة آخرى تبلغ ٤ أعوام وكانت أصغرهم الطفلة الضحية.

وأشارت التحقيقات، أن الاب قام بعرض الطفلة على صفحة تحت مسمى" تبني الأطفال اليتامي"، وتواصل معهم اثنين من ادارة الهجرة، عندما شاهدوا المنشور، وتم القبض عليه وحرر محضر بقسم العجوزة، برقم ١٦٨٩٧.

بداية الواقعة، نجحت إدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات في ضبط عامل بمحل لإصلاح إطارات السيارات أثناء محاولته بيع نجلته الرضيعة عندما رصد ضباط الإدارة قيام شاب بعرض طفلة للبيع مقابل ٦٠ ألف جنيه على شبكة الإنترنت.

وجرى تشكيل فريق بحث للوقوف على ملابسات الواقعة، ودلت تحريات الأجهزة الأمنية على صحة الواقعة.