شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تموينية مكبرة في أسواق الغربية لضبط المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية موسعة لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن، وذلك بناء على تحريات الرقابة الإداريه لوكيل وزارة التموين المهندس محمد ابوهاشم. وجرى تشكيل لجنه مكونه من الرقابة التموينيه والشباب والرياضية والشئون الصحيه، وأسفرت حملتها عن ضبط 176 علبه بإجمالي 443 عدسة لاصقه للعين والتى تسبب قرحه بالعين وإتلاف العين. وتحرر محضر رقم200001 لسنه 2020 جنح ا من دولة طوارئ ثانى طنطا. كما تم ضبط 18عبوة كريم شعر منتهى الصلاحيهوتحرر محضر رقم 19426 جنح امن دولة طوارئ اول طنطا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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