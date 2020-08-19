شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنتاج الحربى» تبحث التعاون مع «الصناعات السودانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية السودانية، الفريق أول ميرغنى إدريس سليمان، ووفد مرافق له من ممثلى كبرى الشركات السودانية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة، سبل التعاون المشترك بين الجانبين فى مختلف القطاعات.

وقال محمد عيد بكر، المتحدث باسم الوزارة، إن اللقاء الذى انعقد بديوان عام الوزارة أمس شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربى ومثيلتها من الشركات السودانية فى العديد من المجالات العسكرية والمدنية، لطرح نموذج يحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التى تعود بالنفع على كلا الجانبين، لافتًا أنه استعرض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربى، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسى والذى يتمثل فى تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

وأضاف «بكر» أن الوزير أكد قوة العلاقات التاريخية بين مصر والسودان على الصعيد الثنائى فى المجالات كافة.

وقدّم «ميرغنى» التهنئة للوزير «مرسى» لتولى حقيبة وزارة الإنتاج الحربى، مشيرًا إلى حرص بلاده على زيادة التعاون الاقتصادى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وكذا اهتمام العديد من الشركات السوادنية العاملة فى قطاعات التصنيع المختلفة، بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع الشركات المصرية- وفى مقدمتها شركات الإنتاج الحربى- والانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أكثر انفتاحًا. وأشاد «ميرغنى» بجهود مصر فى توفير المناخ المناسب لجذب الشركات الأجنبية المهتمة بالسوق المصرية، وضخ استثمارات فى مشروعات جديدة».

واتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل من الجانبين لصياغة اتفاقية تعاون تحقق شراكة استراتيجية للاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية وتحقيق التكامل والتطوير لكلا الجانبين.

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