شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط أكثر من 11 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك واللحوم والأدوية واللقاحات البيطرية، فيما ضبطت أجهزة التفتيش أكثر من 11 ألف كيلو جرام لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي والتفتيش على 140 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية.

قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، بلغ حوالي 11 طن و694 كجم في 19 محافظة موضحا أن الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه.

وأضاف «عبدالحكيم محمود» أن المنتجات التي تم ضبطها بمحافظات «القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، دمياط، مطروح، القليوبية، الجيزة، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر» مشيرا إلى أنه تم تحرير 66 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.