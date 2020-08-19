شكرا لقرائتكم خبر عن رافقه استشاري رعاية.. نقل طفل «العجان» بالطائرة من أسوان بالقاهرة لتلقي العلاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة، نقل الطفل محمد مصطفى «15 عامًا»، المعروف بـ«طفل العجان»، على طائرة مصر الطيران منذ قليل من أسوان لاستكمال علاجه بمستشفى الشيخ زايد التخصصي، برفقة استشاري رعاية مركزة وفرته الوزارة خصيصًا من القاهرة لمرافقة الحالة خلال نقلها على الطائرة، وسيجري علاج الطفل فور وصوله بمستشفى الشيخ زايد التخصصي وسيلقى رعاية طبية كاملة على مدار 6 أشهر مع فترة التأهيل الطبيعي بعد الانتهاء من إجراء العمليات الجراحية اللازمة.

وأجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اتصال تليفوني بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لنقل الطفل اليوم إلى القاهرة بالطائرة، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الطبية لتأمين وصوله، والطاقم الطبي المرافق له، بدلًا من سفره بسيارة الإسعاف بسبب حالته.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد قامت مساء الثلاثاء، بنقل الطفل محمد مصطفى الذي أصيب أثر تعرضه لحادث إلقاءه بعجان الفرن الذي يعمل به أثر مشاده بينه وبين أحد العاملين بالفرن، إلى القاهرة لتلقي العلاج بمستشفى الهلال في سيارة إسعاف مجهزة وطبيب مرافق، وقالت الوزارة في تصريحات «للمصري اليوم»، إنه بعد ساعة من تحرك الطفل إلى القاهرة للعلاج، اضطرت لإعادته مرة أخرى، حيث بدأ التنفس ينخفض والحرارة ترتفع وجاري المتابعة للحالة.

وكان الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، قال إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان كلفت المكتب الإعلامي بالتواصل مع أسرة الطفل محمد مصطفى وشددت على سرعه الاستجابة لمناشدته، حيث قام المكتب الإعلامي بالتواصل مع عبدالله شقيق الطفل محمد مصطفى والذي نشر استغاثة عبر جريدة المصري اليوم يناشد وزيرة الصحة بعلاج محمد أثر تعرضه لحادث إلقاء بعجان الفرن الذي يعمل به أثر مشادة بينه وبين أحد العاملين بالفرن.

وأوضح مجاهد، أن المكتب الإعلامي تواصل مع أداره مستشفى أسوان الجامعي أيضًا للافاده بحاله محمد والذي تبين أنه يعاني من خلع في الفقرات العنقية وأصحابه بالغه بالحبل الشوكي أدى إلى شلل رباعي.

وأكد مجاهد تشديد القيادة السياسية لسرعة الاستجابة للحالات الإنسانية وتقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى.

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