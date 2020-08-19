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شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تحذر من تدخين الشيشة: تنقل العدوى والإصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذرت وزارة الصحة والسكان، من تدخين الشيشة وتأثيرها على انتقال العدوي والاصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، :«تدخين الشيشة يزيد من احتمالية إصابتك بكوفيد-١٩..فتوقف عن تدخينها أو مشاركتها مع الآخرين».
واضافت الصحة، أن «مبسم الشيشة» وخراطيمها يمكن أن تنقل العدوي بالفيروس بين الناس.
كما طالبت الوزارة بضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة الطبية أثناء التواجد في الاماكن والمواصلات العامة، موضحة:«عدم ارتداء الكمامة في المواصلات العامة قد ينقل عدوى ڤيروس كورونا لمن حولك.. فالتزم بارتدائها، لتحمي نفسك ومن حولك».
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