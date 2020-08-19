شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشهد افتتاح فعاليات احتفالية التطوير الشامل لمنظومة النقل بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح اليوم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان احتفالية «تطوير منظومة النقل» بالجامعة وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالحميد النشار رئيس الجامعة الأسبق ووزير التعليم العالى الأسبق والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعمداء ووكلاء كليات الجامعة.

وبدأ رئيس الجامعة الاحتفالية بكلمة هنأ فيها جميع الحاضرين بمنظومة النقل الجديدة وحثهم على الحفاظ عليها وصونها مشيرا إلى أنهأ من أجل خدمة جميع منتسبى الجامعة وراحتهم من أعضاء هيئة تدريس وعاملين وطلاب مضيفاً انها تحمل ولأول مرة في تاريخ جامعة حلوان هوية الجامعة وقال إن لنا أن نفتخر بهذا الإنجاز الكبير وقدم الشكر إلى جميع من ساهموا في تحقيقه كما هنأهم بحلول العام الهجرى الجديد. وتحدث الدكتور محمد عبدالحميد النشار منوها إلى أن ماتم من تطوير لمنظومة النقل هو عمل كبير وهو نتاج رؤية وجهد وأضاف أن هذا الأسطول يحمل نحو 500‪ مقعد لخدمة كل منتسبي الجامعة ويمثل جامعة حلوان بما يحمله من هوية للجامعة وقدم خالص تهانيه للجامعة ومنتسبيها والحضور.

وقام الدكتور ماجد نجم بإطلاق إشارة التشغيل لمنظومة النقل الجديدة حيث تم دعم منظومة النقل بعدد 3 من الأتوبيسات المرسيدس mcv مكيفة الهواء سعة كل منهما ٤٨ راكبًا وكذا عدد 10 مينى شيفورلية سعة كل منها 28 راكبًا وأيضا عدد ميكروباصين أيسيزو سعة كل منهما ١٤ راكبًا فضلا عن 9 سيارات ماركة byd واخرى نسيان وقد تم استعراض الأتوبيسات والسيارات الجديدة والتي تهدف إلى خدمة كل منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وقام رئيس الجامعة بتفقد الأتوبيسات الجديدة قبل بدء تشغيلها ودخولها الخدمة، واستقل احد الأوتوبيسات وبرفقته السادة نواب الجامعة وبعض عمداء الكليات ممن حضروا حفل الافتتاح في مسار مخصص بالحرم الجامعى ودعا الحاضرين إلى استقلال الاتوبيسات الأخرى لمعاينتها.

وأشار إلى أن تطوير منظومة النقل يهدف في الأساس إلى خدمة السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب والوفود الخارجية وكذا المؤتمرات العلمية والبحثية، والرحلات حيث تشتمل خدمات الأسطول الجديد على العديد من الخدمات والإمكانات المميزة كما أنها مكيفة الهواء، وهذه الإمكانات الحديثة لتحقيق الراحة والأمان خلال تنقلات جميع منتسبي جامعة حلوان خلال الرحلات المختلفة وهذا التطوير يعد باكورة تطوير شامل يشمل كل المنظومة.