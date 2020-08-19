شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تنشر برامج الدراسة والتخصصات المتاحة في الجامعات الأهلية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الخميس، موقعا إلكترونيا لعرض طرق التقديم والمصروفات واختبارات التقدم للجامعات الأهلية التي سيتم البدء بها خلال العام الدراسي الجديد.

وتنشر «المصري اليوم»، البرامج التي ستطرحها الجامعات الأهلية التي سيتم عرض تفاصيل برامج كل جامعة على الموقع عند فتح باب القبول، غدا الخميس، ويستطيع الطالب تحديد الجامعة بناء على التخصص الذي يرغب فيه.. ومجمل هذه البرامج وعددها 66 برنامج على النحو التالي:

1-برنامج الطب والجراحة

2- برنامج الصيدلة

3-برنامج طب الأسنان

4- برنامج العلاج الطبيعي

5 برنامج علوم التمريض (تمريض الطوارئ- تمريض الإدمان- تمريض القبالة- تمريض حديثي الولادة)

6. برنامج هندسة المواد والتصنيع

7. برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية

8. برنامج هندسة التشييد والانشاءات المتخصصة

9. برنامج هندسة الطاقة

10. برنامج هندسة المياه والبيئة

11. برنامج هندسة وإدارة الإنشاءات

12. برنامج العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء

13. برنامج العمارة

14. برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية

15. برنامج هندسة الحاسب (الحوسبة السحابية- الحوسبة عالية الأداء- امن الحاسبات)

16. برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي

17. برنامج علوم الحاسب (تحليل البيانات الضخمة- الرؤية بالحاسب- هندسة البرمجيات)

18. برنامج تصميم الجرافيك وبناء الماركة

19. برنامج الفوتوغرافيا وتصميم الصورة المتحركة

20. برنامج الرسوم المتحركة

21. التصميم البيئي: برنامج تصميم الأثاث

22. تصميم الوسائط الرقمية والمرئية: برنامج تصميم الإعلان

23. تصميم الموضة: برنامج تصميم الملابس

24. التصميم الداخلي: برنامج العمارة الداخلية

25. الاتصال والوسائط: برنامج تصميم الوسائط المتعددة

26. الفنون البصرية: برنامج الفنون البصرية

27. برنامج علوم وتكنولوجيا النانو: الفيزياء- الكيمياء

28. برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية

29. برنامج جيولوجيا البترول والتعدين

30. برنامج كيمياء البترول

31. برنامج بيولوجيا الأحياء المائية

32. برنامج تكنولوجيا الأغدية

33. برنامج تكنولوجيا الألبان

34. برنامج تغذية الإنسان

35. برنامج الهندسة الزراعية والنظم الحيوية

36. برنامج الإنتاج النباتي في المناطق الصحراوية (الزراعات الصحراوية الحديثة- زراعة النباتات الطبية والعطرية)

37. مجال تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

38. برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية

39. برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي

40. برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية

41. برنامج التأهيل الوظيفي

42. برنامج تكنولوجيا صناعة الاشغال العامة

43. برنامج تكنولوجيا صناعات التبريد والتكييف

44. برنامج تكنولوجيا صناعة خطوط الانتاج

45. برنامج تكنولوجيا صناعة الاجهزة الدقيقة

46. برامج اللغويات التطبيقية )اللغة الانجليزية التطبيقية(

47. برنامج علم النفس والاجتماع

48. برنامج الجيومعلوماتية

49. برنامج الترجمة التحريرية والفورية )اللغة الإنجليزية- اللغة الألمانية(

50. برنامج الإدارة

51. برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد

52. برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

53. برنامج نظم معلومات الأعمال

54. برنامج إدارة المنشآت السياحية والفندقية

55. برنامج المحاسبة ونظم المعلومات

56. برنامج التمويل والاستثمار

57. برنامج التسويق والأعمال الدولية

58. برنامج التسويق

60. برنامج الإنتاج التلفزيوني

61. برنامج الإنتاج الإخباري

62. برنامج الإنتاج الإعلاني

63. برنامج الإنتاج السينمائي

64. برنامج إدارة الترفيه والسياحة

65. برنامج إدارة الفنادق والمنتجعات

66. برنامج إدارة الاحداث في الضيافة والسياحة

وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أعلن بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك «جامعة العلمين الدولية» بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و«جامعة الجلالة» بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و«جامعة المنصورة الجديدة» بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.