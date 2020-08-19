شكرا لقرائتكم خبر عن رفع كفاءة طريق بنها – المنصورة لسهولة حركة التجارة بين المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية اعمال تطوير ورفع كفاءة طريق بنها- المنصورة بطول 17 كم، بإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري يرافقه المهندس على عبدالستار رئيس مجلس مدينة بنها والمهندس سامي عبدالحي مدير المشروع بالشركة المنفذة قال «الهجان» أن مشروع تطوير طريق بنها- المنصورة يعد استكمالا لرفع كفاءة محاور الطرق الرئيسية بين محافظات الدلتا، ويعمل تطوير الطريق على سهولة نقل حركة التجارة ومواد البناء والمواد البترولية بين محافظات القاهرة والقليوبية إلى محافظة الدقهلية وغيرها من المحافظات، مشيرا إلى أنه مع الإنتهاء من المشروع سيشعر المواطن بنقلة نوعية كبيرة في مستوى السيولة المرورية بالطريق، الوضع في مصر

اصابات Advertisements 96,590

تعافي 60,651

وفيات 5,173

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