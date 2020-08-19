شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يهنئ السيسي بحلول العام الهجري الجديد 1442 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمناسبة العام الهجري الجديد 1442 هـ..جاء فيها : (يسعدني أن أتقدم لسيادتكم،بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف،بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد ،أعاده الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدًم والازدهار، داعياً المولى«عزوجل» أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية،وناصراً للحق ،وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصروعزًها وتقدًمها).

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