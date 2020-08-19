شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 11 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.. وتحصيل 225 مليون جنيه حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الأربعاء، على استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء وتحصيل جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة على مستوى أحياء ومراكز ومدن وقرى المحافظة وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها، والتي حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة سداد قيمة جدية التصالح اعتبارًا من 15 أغسطس الجاري، وحتى 15 سبتمبر 2020 نظرًا تسهيلا على المواطنين.

وكشف محافظ الجيزة أن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة بلغ 11 ألف و323 طلب، وأن إجمالي ما تم تحصيله من ملف التصالح في مخالفات البناء 225 مليون جنيه حتى الآن، مشيرًا إلى أن العائد من حصيلة ملف التصالح سيتم تخصيصها لمشروعات تساعد على دفع عملية التنمية والتطوير بنطاق المحافظة خاصه في مجالات البنية التحتية.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد اليومي لمتابعة أعمال لجان ملف التصالح وتذليل كافة العقبات أمامهم تسيهلاً على المواطنين بإعتباره أحد الملفات الحيوية والهامة التي تقع على رأس أولوياته.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن حي الهرم جاء في المركز الأول في تقدم المواطنين بطلبات تصالح به، وبلغت 1475 طلب يتبعه حي الوراق بـ620 طلب وحي العجوزة 552 طلب، كما جاء مركز منشأة القناطر الأعلى بين مراكز المحافظة في تلقى طلبات التصالح، وبلغت 1639 طلب وأبو النمرس 1011 طلب وكرداسة 903 طلب، وذلك حتى الاثنين 17 أغسطس.

جدير بالذكر أن محافظ الجيزة قد اتخذ العديد من الإجراءات والتسهيلات لدفع العمل بمنظومة ملف التصالح في مقدمتها إقرار أسعار مناسبة لقيم التصالح تتناسب مع كافه مناطق المحافظة، وكذلك وقد تم إلغاء الراحات والعمل خلال الفترة المسائية وأيام العطلات لقبول أكبر عدد من الطلبات.

ووجه بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

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