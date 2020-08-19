شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور الملك.. ماليزيا تتوج شيخ الأزهر بجائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
توجت ماليزيا، اليوم الأربعاء، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م»، خلال احتفالية بالسنة الهجرية الجديدة، حضرها الملك السلطان عبدالله أحمد شاه، ورئيس الوزراء الماليزى تان سري محي الدين ياسين، وأعضاء الحكومة، وممثلين لعدد من الدول.
ويأتي تتويج شيخ الأزهر بهذه الجائزة نتيجة لجهوده المبذولة وأثره الطيب وتفانيه في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والمسلمين حول العالم، والدور الهام الذي يقوم به فضيلته في دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، وحرصه على استمرار تواصل الأزهر مع خريجيه من مختلف دول العالم.
وتم تسليم الجائزة للسفيرجمال عبدالرحيم متولي، سفير مصر لدى ماليزيا،
نيابة عن شيخ الأزهر، نظرًا للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من تفشي «فيروس كرونا المستجد».
وتعد جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى» من أهم الجوائز التي تمنحها ماليزيا سنويا، ويتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.
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