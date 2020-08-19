شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية عن «أساسيات تصميم إنتاج المقررات الإلكترونية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بالتزامن مع اقتراب موعد بدء وانتظام العام الدراسي 2020-2021 في ظل الإجراءات الإحترازية المقدمة من المجلس الأعلي للجامعات والمركز القومي للتعليم الإلكتروني قام مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادا، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بتقديم برنامج عن أساسيات تصميم وانتاج المقررات الإلكترونية MOOCs design and production basics

بالتعاون مع مركز الحساب العلمي، بقيادة الدكتور أيمن خليفة مدير المركز والذى يقوم بترشيح المدرب المتخصص للتدريب في هذا البرنامج.

وسيتم تكرار هذا البرنامج ثلاث مرات خلال شهر اغسطس وذلك لمساعدة اكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في تحويل المقررات الخاصة بهم إلى مقررات الكترونية.

وتضمن البرنامج مناقشة مجموعة من الموضوعات والمحاور وهي جمع احتياجات المتدربين وتحليل خبراتهم والإنطلاق من الخبرات المشتركة، تلبية لمتطلبات ومعايير التعليم الهجين في المرحلة القادمة، وطرح مسارات انتاج المقررات الإلكترونية وأفضلية بعضها في المرحلة القادمة، ودراسة واقع المساقات التعليمية المفتوحة MOOCs.

هذا بالإضافة إلى التعرف على مراحل انتاج المقررات الإلكترونية، تصميم خطه التعلم الهجين بين المقابلات وجها لوجه والأنشطة الإلكترونية (تطبيق عملي)، توظيف قوالب التصميم الجاهزة، والتعرف على أسس التصميم التعليمي والأخطاء الشائعة في تصميم المقررات والمواد التعليمية، ومعايير إنتاج وتحرير الفيديو والصوت الرقمى، انتاج وتقويم الفيديو التعليمي (تطبيق عملي)، الطرق المختلفة لنشر المقررات الإلكترونية وتفعيل الأنشطة الهجين.

وخلال البرنامج التدريبى تم تسجيل جميع المدربين على أحد منصات التعلم الإلكتروني والتفاعل من خلالها ورفع التكليفات كنوع من التأهيل للتعامل مع منصات مشابهة بهدف الحفاظ على وسيلة للتواصل المستمر للإمداد بالمصادر العلمية والعملية وما يستجد من قرارات، بالإضافة إلى الإجابة على تساؤلات السادة أعضاء هيئة التدريس فيما يخص مواجهة المرحلة القادمة.

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