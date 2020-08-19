شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: تنفيذ 60% من مشروعات التطوير للسوق السياحي وميدان المحطة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأربعاء، بجولة تفقدية لمشروع التطوير للسوق السياحي وميدان المحطة.

ورافق المحافظ الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، بجانب مديري الجهات المعنية والمنفذة للمشروع، وخلال جولته، وجه اللواء أشرف عطية إلى الإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الحيوي، والذي يستهدف إحداث نقلة حضارية وإبراز الشكل الجمالي لواجهة عاصمة الشباب والثقافة الأفريقية، حيث وصلت معدلات التنفيذ إلى أكثر من 60%، ومن المخطط إنهاء هذا المشروع مع مطلع العام المقبل، مشددًا على ضرورة الإلتزام بتقنين أوضاع المحلات والبازارات والكافتريات والمخابز بما لا يتعارض مع التصميمات الخاصة بمشروع التطوير، بالإضافة إلى مراعاة أن تكون المباني والواجهات متناسقة مع هذه التصميمات لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء بالسوق السياحي القديم أو ميدان المحطة.

وأثناء الجولة التفقدية والتي شملت أيضًا شارع أبطال التحرير، رصد محافظ أسوان بعض الملاحظات، حيث وجه لسرعة تلافيها، وتضمنت ضبط أحد عربات التوك توك تقف بشكل عشوائي، بجانب وجود أدوات غسيل السيارات وبعض الإشغالات، فضلاً عن وجود بؤرة للقمامة مما يتسبب في عدم إنسياب الحركة المرورية، مع تشويه الشكل العام والتلوث البيئي.

وفي نفس السياق، سبق الجولة الميدانية عقد المحافظ اجتماعًا تنسيقيًا لجميع الجهات المشاركة في أعمال التطوير والتجميل بمدينة أسوان، حيث تم مناقشة آليات تنفيذ الأعمال وفقًا للبرنامج الزمني والتصميمات الموضوعة، علاوة على الجوانب القانونية والإدارية المتعلقة ببعض التحديات التي سيتم مواجهتها بما يحقق الصالح العام.

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتفقد مشروع التطوير للسوق السياحي وميدان المحطة

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتفقد مشروع التطوير للسوق السياحي وميدان المحطة

اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتفقد مشروع التطوير للسوق السياحي وميدان المحطة