شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية للانتخابات: جولة إعادة الشيوخ للمصريين بالخارج يومي 6 و7 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،الأربعاء في مؤتمر صحفي لإعلان نتاج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشيوخ، أن جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، ستكون يومي 6 و7 من شهر سبتمبر، لأبناء مصر المقيمين في الخارج ويومي الثلاثاء والأربعاء يومي 8 و9 سبتمبر للمقيمين في الداخل.
وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل، وأجرت انتخابات مجلس الشيوخ، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة، اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.
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