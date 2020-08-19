شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي» تطلق موقعًا إلكترونيًا غدًا لتلقي طلبات الالتحاق بالجامعات الأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، غدا الخميس، موقعا إلكترونيا لعرض طرق التقديم والمصروفات واختبارات التقدم للجامعات الأهلية التي سيتم البدء بها خلال العام الدراسي الجديد.

وقالت مصادر بالوزارة إن مصروفات الجامعات الأهلية ستقترب لحد كبير بأسعار الجامعات الخاصة، حيث أنها مرتبطة بالعمل مع جامعات عالمية ذات مستوى رفيع مما يزيد من تكلفتها.

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وكان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أعلن بدء الدراسة بجامعة الملك سلمان الدولية، بمقراتها الثلاث بمدن الطور، شرم الشيخ، رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وكذلك «جامعة العلمين الدولية» بمدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح، و«جامعة الجلالة» بهضبة الجلالة بمحافظة السويس، و«جامعة المنصورة الجديدة» بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، وأعضاء المجلس، أن الجامعات الأهلية الجديدة تعد إنجازا رائعا يحسب لمنظومة التعليم العالى، مشيدين بالحجم الضخم للاستثمارات، والجهد المبذول في إتمامها في وقت قياسي حيث تم الموافقة على أن يقل الحد الأدنى لتقدم الطلاب بجميع كليات وبرامج ومجالات هذه الجامعات بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك نظرا لأن هذه الجامعات غير هادفة للربح ومنشأة في مناطق عمرانية جديدة، علما بأن القبول في هذه الكليات يشترط اجتياز إجراءات القبول وفقا للضوابط التي تضعها كل جامعة في ضوء وجود العديد من الشراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة.

ويبلغ تنسيق التقديم للجامعات الاهلية 90% للطب البشرى و85 %كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و75 % كلية الهندسة والطب البيطري، و65 %كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و55 %، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55 % كليات الزراعة، وباقى الكليات.