شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسوان تُعلن فتح باب التحويل الإلكتروني لمدة شهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت جامعة أسوان، برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس الجامعة، الأربعاء، عن فتح باب التسجيل لطلاب الفرق الاعلى الراغبين في التحويل أو نقل القيد أو الانتساب العام والطلاب المفصولين والطلاب الذين لم يتقدموا لإبداء رغباتهم بتنسيق العام السابق للتسجيل على برنامج التحويل الإلكتروني للتقدم للالتحاق بإحدى كليات جامعة أسوان للعام الجامعي الجديد 2020/2021 لمدة شهر.

وذلك تيسيرًا على طلاب الجامعة بمختلف كلياتها، وذلك اعتبارًا من تاريخ 20/8/2020 حتى تاريخ 20/9/2020 بالرابط التالي: http://transfer.aswu.edu.eg/