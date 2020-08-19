شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بمقعد مجلس الشيوخ.. أحمد دياب يشكر أهالي الجيزة ويشيد بدعم الوسط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى أهالي دائرة الجيزة، على اختيارهم له عضوًا بمجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي أجريت مؤخرًا، ووجهة التحية إلى حزب مستقبل وطن وقيادته، وأيضا وجهة الشكر إلى الوسط الرياضي بنجومه وإعلامه.
وأصدر دياب بيان جاء به:
لن تقوى الكلمات والعبارات على نقل وصياغة ما تستحقونه أهالي دائرة الجيزة الكرام وفي القلب منهم اهالي الدقي والعجوزة من شكر وإعزاز وتقدير لما بذلتموه من جهد وعطاء في إنجاح العرس الديمقراطي الكبير بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، أولا ثم دعمي ومساندتي بل وتكليفي بخدمتكم وتقديم كل ما لدي في سبيل تحقيق ما يحلم به أهل دائرتي الفترة المقبلة.
ولم تكن الصورة الحضارية بانتخابات مجلس الشيوخ لتكتمل لولا حرص القيادة السياسية الكبير على ذلك تحت قيادة رئيسنا عبدالفتاح السيسي حفظه الله، وكل مؤسسات الدولة من قضاء وقوات مسلحة وشرطة وهيئات مساعدة ساهمت بشكل كبير وملموس في تحقيق المشهد الديمقراطي.
تحية واجبة لحزب مستقبل وطن الذي أشرف بالانتماء اليه، وقياداته وأماناته في كل مكان، وما لمسته من مظاهر ودلائل تجعلني أسعى وأتعهد دائما بالحفاظ على مبادئه وأهدافه في خدمة وطننا والعمل من أجل أهله وشعبه.
كان ظاهرا للكثيرين منكم دعم الوسط الرياضي بنجومه وإعلامه المرئي والمقروء والمسموع لنا، ولكن الواقع أكبر بكثير من مجرد الدعم فهم أشقائي وأصدقائي الذين أكرمني الله بهم.. وأمانات وجمعيات المرأة في الجيزة ودورها الكبير والملموس في الانتخابات عامة.
عائلتي واهل بيتي شكرًا على تعبكو معايا وكل الضغط اللي استحملتوه.
تحية لكل من ساهم وشارك، وعهد على العمل الجاد والدائم لخدمة أهلي دائرتي وأن أكون أهلا للثقة.
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