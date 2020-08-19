شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بمقعد مجلس الشيوخ.. أحمد دياب يشكر أهالي الجيزة ويشيد بدعم الوسط الرياضي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، الشكر إلى أهالي دائرة الجيزة، على اختيارهم له عضوًا بمجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي أجريت مؤخرًا، ووجهة التحية إلى حزب مستقبل وطن وقيادته، وأيضا وجهة الشكر إلى الوسط الرياضي بنجومه وإعلامه.

وأصدر دياب بيان جاء به:

لن تقوى الكلمات والعبارات على نقل وصياغة ما تستحقونه أهالي دائرة الجيزة الكرام وفي القلب منهم اهالي الدقي والعجوزة من شكر وإعزاز وتقدير لما بذلتموه من جهد وعطاء في إنجاح العرس الديمقراطي الكبير بانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، أولا ثم دعمي ومساندتي بل وتكليفي بخدمتكم وتقديم كل ما لدي في سبيل تحقيق ما يحلم به أهل دائرتي الفترة المقبلة.

ولم تكن الصورة الحضارية بانتخابات مجلس الشيوخ لتكتمل لولا حرص القيادة السياسية الكبير على ذلك تحت قيادة رئيسنا عبدالفتاح السيسي حفظه الله، وكل مؤسسات الدولة من قضاء وقوات مسلحة وشرطة وهيئات مساعدة ساهمت بشكل كبير وملموس في تحقيق المشهد الديمقراطي.

تحية واجبة لحزب مستقبل وطن الذي أشرف بالانتماء اليه، وقياداته وأماناته في كل مكان، وما لمسته من مظاهر ودلائل تجعلني أسعى وأتعهد دائما بالحفاظ على مبادئه وأهدافه في خدمة وطننا والعمل من أجل أهله وشعبه.

كان ظاهرا للكثيرين منكم دعم الوسط الرياضي بنجومه وإعلامه المرئي والمقروء والمسموع لنا، ولكن الواقع أكبر بكثير من مجرد الدعم فهم أشقائي وأصدقائي الذين أكرمني الله بهم.. وأمانات وجمعيات المرأة في الجيزة ودورها الكبير والملموس في الانتخابات عامة.

عائلتي واهل بيتي شكرًا على تعبكو معايا وكل الضغط اللي استحملتوه.

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تحية لكل من ساهم وشارك، وعهد على العمل الجاد والدائم لخدمة أهلي دائرتي وأن أكون أهلا للثقة.