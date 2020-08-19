وزارة التعليم العالي تتابع اختبارات القدرات بجامعة أسيوط (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت جامعة أسيوط، لجنة من وزارة التعليم العالي والمكلفة من الوزارة بتفقد سير اختبارات القدرات بجامعة أسيوط، والتي انطلقت 8 أغسطس الجاري، والممتدة حتى 20 من ذات الشهر.

وقال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، إن اللجنة تضم الدكتور علاء عبدالعاطي، والأستاذ عبدالرحمن صالح، وتفقدت سير اختبارات القدرات في كليات الفنون الجميلة والتربية النوعية والتربية الرياضية، وذلك لمتابعة الإجراءات التنظيمية التي حددتها الجامعة خلال فترة انعقاد الاختبارات وما فرضته من إجراءات وقائية أيضًا للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ولمنع انتشار الفيروسات المعدية.

وأشار إلى أن اللجنة راجعت أماكن استقبال الطلاب وإجراءات تسجيل حضورهم ومنافذ توريد الرسوم وعمل لجان التقييم.

وفى ختام عملهم، استقبل نائب رئيس جامعة أسيوط أعضاء اللجنة واستمع إلى ملاحظاتهم المرصودة خلال الجولة وكذلك إشادتهم بالنقاط الإيجابية التي وفرتها الجامعة لدعم ورعاية الطلاب والتيسير عليهم، كما أشاد أعضاء اللجنة بمستوى التنظيم والدقة لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة، والتي تمثل كلية نموذجية في التزامهم بالضوابط والقواعد المنظمة لإجراء الاختبارات ومستوى التيسيرات المقدمة للطلاب خلال فترة أدائهم الاختبارات.

وزارة التعليم العالى تتابع اختبارات القدرات بجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالى تتابع اختبارات القدرات بجامعة أسيوط

وزارة التعليم العالى تتابع اختبارات القدرات بجامعة أسيوط