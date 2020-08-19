شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين المنيا»: العمل داخل المخابز يسير بشكل منتظم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل 3 آلاف مخبز بلدي مدعم بالمنيا، تطبيق منظومة الخبز الجديدة والتي تتضمن وزن 90 جراما للرغيف بدلا من 110 جرامات وبزيادة في الإنتاجية من 19 مليون رغيف إلى 22 مليون رغيف يومي، بالإضافة إلى تطبيق منظومة التأمينات الاجتماعية بهدف زيادة القدرة الإنتاجية.

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إن العمل داخل المخابز يسير بشكل منتظم، وإنتاج رغيف جيد للمواطنين، مؤكدا وجود 3 آلاف مخبز بطاقة 1550 طن دقيق يومي.

يذكر أن المحافظة تضم 3 آلاف مخبز مدعم، وبطاقة 1550 طن دقيق يومي، تنتج 22 مليون و475 ألف رغيف يومي وفقا للمنظومة الجديدة بدلا من 19 مليون و375 رغيف يومي بالمنظومة القديمة وبزيادة 3 مليون و100 ألف رغيف.