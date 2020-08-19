شكرا لقرائتكم خبر عن مستريحة جديدة في بني سويف: «اختفاء مفاجئ.. وتجمع الأهالي أمام مكتبها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجمع عدد من الأهالي أسفل مقر إحدى الشركات الخاصة في مدينة بني سويف العاملة في مجال توظيف الأموال، مساء أمس الثلاثاء، بحثا عن ربة منزل، تحصلت منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها وتوفير عائد مالي وارباح.

وطالب الأهالى، قوات الشرطة بمديرية أمن بني سويف، سرعة ضبط ربة المنزل وإعادة المبالغ المالية التي تحصلت عليها منهم على مدار أكثر من 5 سنوات. وفوجئ أهالي حي مقبل بمدينة بني سويف، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بتجمع عدد من الأهالي أسفل أحد العقارات، للبحث عن ربة منزل تدعى «ن. م» 45 عام، عقب اختفائها مؤخرا.

وقال «م. س»: «لي مبلغ يقارب 25 ألف جنيه دفعتها منذ فترة وحصلت بالفعل على أرباح، إلا أنه في الفترة الأخيرة توقفت عن السداد، ما استدعى عدد منها للتوجه إلى منزلها ومقر المكتب الخاص بها للبحث عنها»، متابعا: «أبلغتني سابقا أنها تعمل في مجال المحاجر والعقارات، وكانت دائمة السداد». وقال آخر: «البعض يتحدث عن مبالغ مالية كبيرة قد تتخطى الملايين، إلا أنه حتى الأن لم يتم حصر تلك المبالغ بالإضافة إلى أن البعض من المودعين لديها يرفض تحرير محاضر قبل الحلول الودية»، متابعا: «تلقينا وعودا بالسداد خلال الفترة القادمة إلا أننا لا نعلم سبب اختفائها المفاجئ ناتج عن تجمع المودعين ام تهرب من السداد».