شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: إجراءات رادعة للمخالفات في «تعاقدات التغذية المدرسية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الأربعاء، على ضرورة الإلتزام بسرعة إنهاء الإجراءات المنصوص عليها في قانون التعاقدات لتوفير الوجبات المطهية والجافة المضاعفة لطلاب مدارس التربية الخاصة بأقسامها الداخلية في المراحل التعليمية المختلفة مع إنطلاق العام الدراسي الجديد 2020/2021.

جاء ذلك أثناء عقد اجتماع مناقشة آلية تنفيذ هذه الإجراءات بحضور وكيل مديرية التربية والتعليم، ومديري التغذية المدرسية والمشتريات والشؤون المالية والإدارية بالمديرية، بجانب مدير الشؤون القانونية بالمحافظة.

وحذر اللواء أشرف عطية بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات تحدث أثناء تنفيذ مثل هذه الإجراءات مع الآخذ في الإعتبار الجانب الفني ومطابقة العرض للشروط والضوابط المطلوب الإلتزام بها في حالة الترسية عليه، موجهاً إدارة التغذية المدرسية بالتربية والتعليم بالتواصل مع الإدارات المماثلة بالمحافظات الأخرى من أجل الإطمئنان الكامل على كيفية سلامة المنتج من هذه الوجبات لتكون مجهزة طبقًا للمعدلات الصحية والقياسية ذات الجودة العالية لتوفيرها للفئات المستهدفة من الطلاب على الوجه الأكمل.

في نفس السياق، كلف محافظ أسوان نائبه الدكتور أحمد شعبان بالتنسيق مع مسؤولي التربية والتعليم للاستفادة من الخبرات السابقة والإستعانة بعروض استرشادية فيما يتعلق بشراء المعدات والآلات المختلفة الخاصة بالمديرية للوصول إلى أفضل العروض بالمواصفات العالية وبالأسعار المناسبة، وأن يتم تعميم ذلك على كافة الجهات والمديريات لتوفير الإحتياجات اللازمة من المعدات والتجهيزات المختلفة بالكفاءة المطلوبة.