«صحة المنوفية» تشن حملة على 30 منشأة بمدينة السادات وتحرر 41 محضرًا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شنت لجنة من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالمنوفية، بالإشتراك مع مفتش الأغذية بمكتب السادات، حملة تفتيشية على مدينة السادات.
وصرح الدكتور نصيف الحفناوي وكيل صحة المنوفية، أن الحملة أسفرت عن المرور على ٣٠ منشأة غذائية، وسحب عدد ٣٥ عينة غذائية وإرسالها للتحليل للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير عدد ٣١ محصر لعدم حمل شهادات صحية وتحرير عدد ١٠ محضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، كما تم ضبط ٤٠٠ كيلو زيت زيتون و٢٠٠ كيلو فراولة مجمدة فاسدة، وإعدام ٥٦٩ كيلو أغذية مختلفة، و١٢٠ لتر زيت، و٥٠ لتر مياه غازية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
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