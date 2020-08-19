شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. غلق باب التظلمات من نتيجة الثانوية العامة بالمنوفية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بأنه سيتم غلق باب التظلمات من نتيجة الدور الأول للثانوية العامة، غدا الخميس، وتنهي اللجنة كافة أعمالها بعد فتح باب التظلمات لمدة (خمسة عشر يومًا) اعتبارا من الخميس 6 أغسطس 2020 وتنتهي غدا الخميس 20 أغسطس 2020.
وقال «سويد» إنه حتى اليوم تقدم عدد 6800 طالب وطالبة بتظلم من نتيجة الدور الأول للثانوية العامة، وبدأ الإطلاع على أوراق الإجابة يوم 9/8/2020 بمقر لجنة النظام والمراقبة بالقاهرة.
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