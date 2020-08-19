شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى النواب» توافق على إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد حنفي بشأن إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها.
وأوصت اللجنة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، مؤكدة أهمية الاقتراح في توفير عدد كبير من الكوادر والأخصائيين للتعامل مع ذوي الإعاقة وتأهيلهم.
وقال مقدم الاقتراح إن «إقليم الدلتا بأكمله لا يوجد فيه كلية لعلوم الإعاقة وتوجد كليتين فقط على مستوي الجمهورية في جامعتي بني سويف والزقازيق مما يتسبب في قلة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة خاصة أن عدد كبير من الطلاب في الجامعات والمدارس من ذوي الإعاقة»، مشيرا إلى جود نحو 15 مليون شخص ذوي إعاقة في مصر وهذا يتطلب وجود أعداد كبيرة مؤهلة للتعامل معهم.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
96,590
-
تعافي
60,651
-
وفيات
5,173
كانت هذه تفاصيل خبر «شكاوى النواب» توافق على إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.