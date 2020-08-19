شكرا لقرائتكم خبر عن «شكاوى النواب» توافق على إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد حنفي بشأن إنشاء كلية لعلوم الإعاقة بجامعة بنها.

وأوصت اللجنة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، مؤكدة أهمية الاقتراح في توفير عدد كبير من الكوادر والأخصائيين للتعامل مع ذوي الإعاقة وتأهيلهم.

وقال مقدم الاقتراح إن «إقليم الدلتا بأكمله لا يوجد فيه كلية لعلوم الإعاقة وتوجد كليتين فقط على مستوي الجمهورية في جامعتي بني سويف والزقازيق مما يتسبب في قلة عدد الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الإعاقة خاصة أن عدد كبير من الطلاب في الجامعات والمدارس من ذوي الإعاقة»، مشيرا إلى جود نحو 15 مليون شخص ذوي إعاقة في مصر وهذا يتطلب وجود أعداد كبيرة مؤهلة للتعامل معهم.