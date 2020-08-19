شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُنيب محافظ القاهرة لحضور احتفالات العام الهجري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الذي تقيمه وزارة الأوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك غداً الخميس عقب صلاة المغرب، بحضور عدد من كبار المسؤولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر.

وتحتفل وزارة الأوقاف بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية مساء غد الخميس، بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن الحضور سيكون قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

في سياق متصل، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والشعب المصري كله بالعام الهجري الجديد.

وقال وزير الأوقاف :«أسأل المولى (عزّ وجلّ ) أن يجعله عام يمنٍ وبركة وأمنٍ وأمانٍ واستقرار على مصرنا العزيزة وعلى أمتنا العربية والإسلامية، وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، كما نسأله سبحانه أن يُعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه وسائر بلاد العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه».

Advertisements