شكرا لقرائتكم خبر عن «الإفتاء» تستطلع هلال العام الهجري الجديد اليوم.. غداً غرة الشهر فلكياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستطلع دار الافتاء المصرية مساء اليوم الأربعاء من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية هلال شهر المحرم لعام 1442 هجريا، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن غداً الخميس الموافق 20 أغسطس غرة شهر المحرم وبداية العام الهجري الجديد.

وصرح الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بأن اللجان الشرعية والعلمية لاستطلاع هلال العام الهجري الجديد وأهلة الشهور الهجرية تنتشر في 8 مراكز استطلاع على مستوى الجمهورية هي: 6 أكتوبر وأسوان وقنا وسوهاج ومطروح والوادى الجديد والواحات والفيوم، لرصد وتتبع الهلال وإعطاء البيانات الوافية لمفتي الجمهورية لإعلان البيان الشرعي والرسمي وبداية الشهر الهجري من عدمه .

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة العام الهجري الجديد ورأس السنة الهجرية يوافق غداً الخميس 20 أغسطس الجاري، حيث ولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 42 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأربعاء 29 من ذى الحجة 1441هـ (يوم الرؤية).

ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (35 – 38 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين (20- 42 دقيقة)، وبذلك تكون غــرة شهر المحرم 1442 هـ فلكياً غداً الخميس 20 أغسطس الجاري.