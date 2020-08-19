شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: أسعار الجامعات الأهلية فى متناول الأسر المتوسطة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى ، ان منذ ايام قليلة ماضية من خلال المجلس الأعلى للجامعات تم تبنى 6 أو 7 جامعات حكومية جديدة ينشأ لها جامعات أهلية وأيضا هى فرصة لتعليم جيد لا يقل عن الجامعات الحكومية والخاصة بل كونه يظهر فى هذا التوقيت فهو معنى بتحديث البرامج بشكل كبير وفى نفس التوقيت الاسعار فى متناول الأسر المتوسطة.

واضاف الدكتور خالد عبد الغفار فى فيديو له منشور على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى بموقع التواصل الاجتماعى"الفيس بوك" أنه سيتم افتتاح 3 جامعات أهلية خلال هذا العام على أن يتم افتتاح جامعة المنصورة الجديدة فى العام الدراسى المقبل وخلال السنوات القليلة المقبلة سيكون هناك توسع فى هذا النوع من التعليم واستغلال أماكن المخصصة للجامعات الحكومية حتى يكون لدينا دعم متواصل فى كل التخصصات وكل التوجهات.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، قال إنه عندما يكون هناك جامعات أهلية تخاطب شريحة كبيرة من المجتمع تتحقق رغبات فى التوجه التعليم ليس هادف للربح يحقق عرض كبير للدولة، لأنه يمكننا من منح فرصة لمن يستطيع أن يتحمل تكلفة تعليمه بشكل مقبول فى أن يلتحق بهذه الجامعات بالإضافة إلى تخفيف الضغط عن الجامعات الحكومية التى كانت من الممكن أن تستوعب إعداد من الطلاب يستطيعوا أن يتحملوا بعض التكاليف ومنح فرصة أكبر لاستيعاب أكثر للطلاب الغير قادرين.

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وتابع وزير التعليم العالى، أن التوسع فى التعليم المحانى عن طريق إيجاد نموذج من التعليم العالى وفى نفس الوقت هناك توسع فى التعليم الخاص لأن له شريحة تستطيع أن تتحمل تكاليفه وفى التعليم الدولى للطلاب الذين كانوا يسافرون للخارج للتعليم بالخارج، بحيث تستطيع تحقيق بعض النماذج التعليمية الدولية.

واستطرد الدكتور خالد عبد الغفار أن التعليم الأهلى بعرفه هو غير هادف للربح، والدولية استثمرت أكثر من 40 مليار جنيه فى الـ 4 جامعات التى تم إصدار قرار جمهورى بشأنهم وتحديدا الثلاثة جامعات المقرر تشغيلهم ، موضحا أن هذه الاستثمارات الضخمة من قبل الدولة ومن قبل القيادة السياسية المهتمة بمنظومة التعليم بشكل كامل سواء التعليم الأساسى أو التعليم الجامعى ، لإتاحة فرص تعليمية متميزة وبرامج دراسية وفرص لسوق العمل وصورة صناعية رابعة نحاول التواكب معها خاصة وأن بعد جائحة كورونا يتغير العالم وفرص العمل تتغير بشكل كبير والتوجهات تتغير فى كثير من الأحيان، وبالتالى كان لابد أن الدولة فى هذا الصدد يتم الاستثمار فى التعليم الأهلى.