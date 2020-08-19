شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع.. هيئة الدواء توفر علاج مريضة بالذئبة الحمراء لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت هيئة الدواء المصرية، أنها وفرت مستحضر الهيدروكين لمدة شهر، للمواطنة آمال أحمد، والتى كانت استغاثت بوزارة الصحة لتوفير المستحضر، وقالت الهيئة إنه تم توفير المستحضر من خلال التواصل هاتفيا مع المريضة من رقم الخط الساخن " 0225354150" الخاص بادارة الدعم والنواقص بهيئة الدواء المصرية.

وأضافت الدواء المصرية، أن المريضة تعانى من مرض الذئبة الحمراء، وتم تلبية احتياجاتها من الأدوية اللازمة للعلاج.

كان موقع الخليج 365 نشر استغاثة السيدة والهيئة تقدر الدور البناء الذي تقوم به جريدة الخليج 365 في خدمة المواطن المصري، ودعما من الهيئة لمبادرة الحريدة "سيبها علينا"، قامت الهيئة بالتواصل مع المؤسسة وذلك تأصيلا لتعميق العلاقة بين هيئة الدواء المصرية والمنابر الإعلامية الوطنية التي تعمل على خدمة المواطنين وتوصيل استغاثاتهم والعمل على حلها.