شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحى الأوقاف فى 5 محافظات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، انطلاق 4 سيارات تحمل لحوم أضاحى الأوقاف إلى محافظات (الغربية والسويس والمنيا وشمال سيناء والشرقية)، بواقع (4) أطنان لكل من محافظة شمال سيناء والمنيا، و(3) لمحافظة الشرقية والغربية، و(2) طن لمحافظة السويس.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه نظرًا لطول المسافة انطلقت سيارة شمال سيناء أمس الثلاثاء لتصل اليوم وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، للأسبوع الثانى على التوالى.

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وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما تؤكد على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

ووجهت وزارة الأوقاف، الشكر والتقدير لكرم الشعب المصري الأصيل وتفاعله مع مؤسسات الدولة الوطنية، حيث حققت مديريات الأوقاف أرقامًا قياسية في المشروع، وضاعفت بعض المديريات إجمالي ما حصلته من صكوكٍ في العام الماضي.