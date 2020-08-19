شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تتوج شيخ الأزهر بجائزة الشخصية الإسلامية الأولى لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجت ماليزيا، اليوم الأربعاء، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بجائزة «الشخصية الإسلامية الأولى لعام 1442هـ/2020م"، خلال احتفالية بالسنة الهجرية الجديدة، حضرها الملك السلطان عبد الله أحمد شاه، ورئيس الوزراء تان سري محي الدين ياسين، وأعضاء الحكومة، وممثلين لعدد من الدول.

ويأتي تتويج فضيلة الإمام الأكبر بهذه الجائزة نتيجة لجهوده المبذولة وأثره الطيب وتفانيه في خدمة قضايا الأمة الإسلامية والمسلمين حول العالم، والدور الهام الذي يقوم به فضيلته فى دعم أواصر التعاون بين مصر وماليزيا، وحرصه على استمرار تواصل الأزهر مع خريجيه من مختلف دول العالم.

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وتسلم الجائزة السفير جمال عبد الرحيم متولى، سفير مصر لدى ماليزيا، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر، نظرًا للظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من تفشى "فيروس كرونا المستجد".

وتعد جائزة «الشخصية الإسلامية الأولى" من أهم الجوائز التي تمنحها ماليزيا سنويا، ويتم منحها للشخصيات المرموقة دوليًّا التي تلعب دورًا بارزا في خدمة الإسلام والمسلمين.