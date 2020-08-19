شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ننتج 270 مليون رغيف خبز مدعم للمواطنين يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل مديريات التموين بالمحافظات متابعتها لتطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، حيث أشار تقريرإلى أن الإدارات ومكاتب التموين على مستوى الجمهورية تقوم لليوم الثانى بالمرور الميدانى على معظم المخابز، لمتابعة سير العمل فى المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين بموجب البطاقات التموينية والتأكد من إلتزام كافة المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وكشف مديري المديريات عن القيام بحملات مكبرة على المخابز بالمحافظات للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر وهو 5 قروش وتذليل اى عقبات تواجه منظومة الإنتاج وانه يتم انتاج من 250 مليون الى 270 مليون رغيف يوميا من خلال أكثر من 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، مع المحافظة على مجموعة من الثوابت فى منظومة الخبز ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصرى وهى (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمى، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة ممثلة فى وزارة التموين لفرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد والتى تصل لأكثر من (50 قرشا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن المصرى يومياً.





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