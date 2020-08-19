شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: بدء الدراسة بجامعة المنصورة الجديدة بالعام الدراسى القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، منذ قليل، حدث هام للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى للحديث عن الجامعات الأهلية الجديدة.

وأكد وزير التعليم العالى، فى الفيديو، أن الهدف من الحديث إذاعة بعض الأخبار السارة التى تهم طلاب الثانوية العامة والشهادات الأجنبية لمنحهم الفرصة للتقدم بالمرحلة القادمة بمراحل التعليم المختلفة بالجامعات الجديدة.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الخبر السعيد هو صدور قرار جمهورى بالجامعات الأهلية الجديدة وتحديدا جامعة الجلالة، وجامعة الملك سلمان الدولية الجديدة بفروعها الثلاثة فى مدينة شرم الشيخ والطور ومدينة رأس سدر، مؤكدا أن العام القادم ستنضم جامعة المنصورة الجديدة التى صدر لها أيضا قرار جمهورى ولكن لن يبدأ بها الدراسة فى هذا العام.

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وكان مصدر مسئول من وزارة التعليم العالى كشف عن بدء العمل فى عدد من الجامعات الأهلية واستقبال الطلاب بها فى العام الجامعى 2020، وهى جامعة الملك سلمان وتقع فى ثلاثة مدن بمحافظة جنوب سيناء، وتطرح الجامعة 54 برنامجا فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 22 برنامجا، كما تقع جامعة الجلالة على جبل الجلالة بمحافظة السويس، وتطرح الجامعة 66 برنامجا فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 34 برنامجا.



ومن ضمن الجامعات الأهلية جامعة العلمين الدولية وتقع فى مدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، وتطرح الجامعة 43 برنامج فى المرحلة النهائية، وتبدأ هذا العام بطرح 10 برنامج وتقع جامعة المنصورة الجديدة، وتطرح الجامعة 28 برنامج وتبدأ الدراسة به فى العام القادم 2022/2021 .



وتهدف الجامعات الأهلية الجديدة، إلى المنافسة العالمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية الثقافة، والحفاظ على الهوية المصرية وتعزيز الروابط مع الدول العربية والأفريقية، من خلال تقديم تعليم عال يدعم الابتكار ويخلق جيل قادر على الريادة إقليميا وعالميا.



وفى سبيل ذلك تم وضع المبادئ الأساسية حيث تمثل مجموعة متكاملة من الكليات والمعاهد العلمية والتعليمية والبحثية لها رؤية واضحة، وتتميز كل منها فى عدة مجالات، وتصميم برامج تعليمية تلبى احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية محليا وإقليميا ودوليا وتبنى معايير جودة عالمية تنمى قدرات الطالب وتكسبه مهارات العمل بقدر ما تدفعه للتعلم المستمر ليكون قادرا على التكيف مع التكنولوجيا التى تتطور بشكل متسارع، وتوفر بيئة مناسبة تساعد على القيام بالبحث العلمى الذى يساهم فى تصميم منتجات مصرية بمواصفات جودة عالية تدفع " صنع فى مصر " للمنافسة العالمية - تقدم خدمة مجتمعية متميزة من خلال بيوت خبرة قادر على إيجاد حلول للمشاكل التى تواجه الدولة والمجتمع، واختيار هيئة تدريس قادرة على التجاوب مع التقدم العلمى العالمى، ولها اتصالات مع جامعات متميزة ويمكن لها المشاركة وجذب مشروعات بحثية ترفع من ترتيب الجامعات.