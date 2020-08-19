التموين تواصل استخراج بطاقات جديدة للأرامل والمطلقات والأسر الأولى بالرعاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ القرار الوزارى الاستثنائى بشأن استخراج بطاقات تموينية جديدة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية فى التوسع فى زيادة مظلة الحماية الاجتماعية للأسر خاصة محدودى الدخل. ”الخليج 365” ينشر أهم المعلومات عن الفئات التى يتم استخراج بطاقات تموين جديدة فى نقاط محددة. استخراج البطاقات لمستحقى معاشات الضمان الاجتماعى، وتكافل وكرامة. استخراج بطاقات لأصحاب الأمراض المزمنة وعمال التراحيل والعمالة الموسمية والعاملون بالزراعة والباعة الجائلون والسائقون والمعنيون والحرفيون. Advertisements العاملين بالمؤسسات وأصاحب المعاشات ذات الدخل المنخفض. استخراج بطاقات تموينية للأرامل والمطلقات. استخراج بطاقات تموين لللقصر ممن ليس لهم عائد أو دخل ثابت لوفاة الوالدين. استخراج أكثر 500 ألف بطاقة تموين للفئات الأولى بالرعاية متوسط عدد افراد البطاقة 4 أفراد.

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