شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تكرم الممثل الإقليمى للفاو بمناسبة انتهاء عمله بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل السفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة العربية، اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة، الدكتور عبد السلام ولد أحمد المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والشمال أفريقيا، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله بالمنطقة، وتهنئته لاختياره لتولي منصب وزير البترول والثروة المعدنية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.

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من جهته، أشاد السفير كمال حسن علي بالتعاون المثمر بين الجامعة العربية والفاو خلال الفترة الماضية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصةً في إطار دعم اللجنة الفرعية للقضاء على الجوع المنبثقة عن اللجنة العربية للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

كما قام بتقديم درع جامعة الدول العربية للدكتور ولد أحمد تكريماً له على مجهوداته القيمة في العمل على الارتقاء بالتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة بالمنطقة العربية.