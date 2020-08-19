شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: الرئيس أناب المحافظ لحضور احتفال الأوقاف بالعام الهجرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أناب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، لحضور الاحتفال الذي تقيمه وزارة الاوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد وذلك غدا الخميس الموافق الاول من محرم 1442ه عقب صلاة المغرب بحضور لفيف من كبار المسئولين والوزراء ورجال الدين وعلماء الأزهر .

وفى السياق بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

Advertisements

وجاء نصها "يطيب لي ان اتقدم لسيادتكم باسمي وباسم العاملين بمحافظة القاهرة بأصدق التهاني المباركة بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بالعلم الهجري 1442 أعاده الله على سيادتكم وعلى مصر والامة العربية والإسلامية بالخير والأمان داعيا الله عز وجل ان يحفظ سيادتكم دائما ذخرا للوطن وان يسدد خطاكم على طريق التنمية ودائما يحفظ مصرنا الغالية وشعبها في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة بمزيد من الأمن والاستقرار والازدهار والتقدم" .

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس اركان حرب القوات المسلحة ووزير الداخلية وفضيلة الإمام الاكبر شيخ الأزهر والدكتور وزير الأوقاف والدكتور مفتي الجمهورية ووكلاء مجلس النواب وكبار رجال الدولة أعرب فيها عن اسمى وأصدق آيات التهنئة بمناسبة احتفال الأمة الإسلامية بحلول العام الهجري سائلا الله سبحانه وتعالى ان يعيد هذه الايام المباركة على الامة الإسلامية والعربية وعلى مصرنا الغالية قيادة وحكومة وشعبا بالخير والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة رئيس الجمهورية.