شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 36 رحلة دولية لنقل 3500 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 36 رحلة دولية، غدا الخميس، لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وقالت مصر للطيران في بيان صحفي ، اليوم الأربعاء، إن الرحلات الجوية ستكون بمعدل رحلة واحدة إلي كل من ( باريس، فرانكفورت، لندن، اسطنبول، اديس ابابا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، نادچمينا، البحرين، نيويورك،جوانزو ) ، ورحلتين جويتين إلى دبي و أبو ظبي و ميلانو و بيروت ، بالإضافة إلى 4 رحلات داخلية إلى شرم الشيخ، و 3 رحلات داخلية إلي الغردقة و رحلة داخلية واحدة إلي كل من الأقصر و أسوان، كما تسير رحلات استثنائية الي كل من لاجوس، نيروبي، الدمام، الرياض، الجزائر ، ورحلتين إلي جدة، بخلاف رحلات الشحن الجوى تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٣٥٠٠ راكب.

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