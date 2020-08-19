شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التعليم العالى بشأن قواعد القبول بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأربعاء قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 2555 لسنة 2020، بتاريخ 11 / 8 / 2020، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها ( من الشهادات العربية والأجنبية ) والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية عام 2020 والمتقدمين لتنسيق 2020 للالتحاق بالجامعات الحكومية المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ) في العام الجامعي 2021/2020.

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وقال قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1970 بإصدار اللائحة التنفيذية القانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛ المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 2020/7/21.

وبحسب القرار، يحدد المجلس الأعلى للجامعات أعداد الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية بشعبتيها الأدبي والعلمي 2020 والمقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2021/2020 عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، وذلك في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة والاعتبارات والمبادئ الأساسية التي استقر عليها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد الأعداد المقرر قبولها ونظام وقواعد القبول.