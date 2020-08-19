شكرا لقرائتكم خبر عن لتنشيط السياحة.. التعاقد على 6 قطارات نوم جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الفريق كامل الوزير، وزير النقل اجتماعا موسعا مع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، وذلك بحضور قيادات الوزارتين وكلا من رئيس هيئة الطرق والكبارى ورئيس اتحاد الغرف السياحية، لاستعراض مشروعات وزارة النقل التى تدعم قطاع السياحة باعتبار ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ الركائز الأساسية لتنفيذ مخططات اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻟﺴـﻴﺎﺣية في بداية اللقاء.

وأوضح وزير النقل أن كافة قطاعات الوزارة تشهد تطورا كبير وهو ماينعكس إيجابيا على قطاع السياحة ففي مجال السكة الحديد أشار الوزير الى قرب التعاقد على 6 قطارات نوم جديدة وهو ماسيمثل إضافة كبيرة تخدم مجال السياحة مشيرا إلى مخطط الوزارة لتنفيذ عدد من المشروعات الهامة التى ستدعم هذا المجال مثل مشروع قطار الاقصر/ قنا / سفاجا / الغردقة، وذلك لربط المدن السياحية ببعضها وربط السياحة الشاطئية بالسياحة الثقافية ومدن البحر الأحمر بمدن وادى النيل ومشروع القطار السريع العين السخنة العلمين الجديدة والذي سيتم ربطه بمنطقة الجلالة فضلا عن المشروع المستقبلي (قطار السادس من أكتوبر/ أسوان) مضيفا أن مشروعات مترو الأنفاق التى تم الانتهاء من تنفيذها أو الجارى تنفيذها ستمثل إضافة حقيقية لتدعيم قطاع السياحة نظرا لما تساهم به في تيسير الوصول إلى الأماكن التاريخية المختلفة بالقاهرة الكبرى وكذلك الوصول إلى عدد من المدن الجديدة وأضاف وزير النقل أن التطور الهائل في مجال الطرق في مصر فى الوجهين القبلى والبحرى يساهم فى تدعيم قطاع السياحة نظرا لما يساهم به في تيسير انتقال الأفواج السياحة على شبكة من الطرق ذات مواصفات عالمية مستعرضا ازدواج وتطوير عدد من الطرق التي تخدم هذا القطاع مشيرا إلى أن التسهيلات والحوافز الكبيرة التى تمت فى الموانئ البحرية المصرية والتنسيق مع وزارة السياحة فى هذا المجال له دور كبير فى تدعيم سياحة الكروز لافتا إلى أهمية الخط البحرى الغردقة / شرم الشيخ، الذى تم تدشينه منذ عدة شهور فضلا على الاهتمام الكبير بسياحة اليخوت.

من جانبه أكد وزير السياحة والآثار أهمية التعاون مع وزارة النقل نظرا لارتباط كافة قطاعات النقل بالتنمية السياحية مشيدا بإنعكاس تطور وسائل النقل والمواصلات والبنية التحتية فى مصر على هذا القطاع الهام وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين مسئولى الوزارتين لبحث سبل تدعيم قطاع السياحة وتحديد خطة عمل الفترة المقبلة لخدمة القطاع السياحى والمساهمة فى ظهوره فى أفضل صوره تليق بمكانة مصر العالمية.