شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم مؤسسة أدمشن لاند وهي أول وكيل حصري للتقديم للجامعات الأهلية في مصر: التقديم الإلكتروني لا يكفي لطمأنة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مكتب أدمشن لاند هيكون حلقة الوصل بين الطلاب و الجامعات الأهلية في تسهيل خدمة التسجيل و التقديم في الجامعة .

المكتب يتابع عملية تسجيل الطالب بشكل يومي و نتيجة قبوله بالجامعة .

كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي أقر الحد الادنى لتقدم الطلاب بجميع كليات و برامج و مجالات هذه الجامعات الأهلية لتكون بنسبة 5% أقل من الحد الأدنى المعمول به للقبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والأهلية .

و من هنا نطرح السؤال على أول مؤسسة وكيله للجامعات الأهلية في مصر " أدمشن لاند " ما فائدة هذه الجامعات للطلاب ؟

أدمشن لاند : أن هذه الجامعات تخدم التنميه الجديده التي تقبل عليها مصر ومن المتوقع أن تكون هذه الجامعات من أفضل 50 جامعة عالمية لخدمة المجتمع المصري و أوضح المتحدث باسم " أدمشن لاند " في تصريحات صحفية أن المكتب يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم لتسهيل إجراءات قبول الطلاب في الجامعات الأهلية الجديدة و تفادي الأخطاء التي قد تحدث من الطالب أثناء التقديم للجامعة و اللي ممكن بسببها يخسر فرصة القبول في الجامعة , كما يعمل المكتب لمتابعة أوراق الطالب بشكل يومي لضمان سرعة تسجيله و إنهاء كافة إجراءاته الخاصة للتقديم للجامعات الأهلية الجديدة .

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وأوضح أيضا أن المكتب يتعاون بشكل مباشر ومستمر مع وزارة التعليم العالي، لتقديم أفضل خدمة ممكنة لقبول الطلاب في الجامعات .

و تابع : المكتب في خلال السنوات الماضية قدم لأكثر من 20000 طالب في الجامعات الخاصة داخل مصر و تم قبولهم بشكل كامل.

وبشر المتحدث باسم المؤسسة الطلاب بأن الجامعات توفر عددا كبيرا من المقاعد، ولكن على الطلاب سرعة التقديم للجامعات، حتى يكون لهم الأسبقية في الالتحاق بالجامعة.

وطالبَ المتحدث باسم المكتب عدم استسلام الطلاب وأولياء الأمور، و التوجه فوراً إلى المكتب لتسجيل الطالب بشكل كامل في الجامعات الأهلية الجديدة و ذلك لخبرة وتخصص المكتب في هذا النوع من الخدمات .

للتواصل على الرقم 0223804443