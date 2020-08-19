شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: رفع كفاءة الزراعة داخل 40 مدرسة بمصر القديمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة حفل تكريم 25 من القائمين على تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" بحى مصر القديمة من العاملين بهيئة النظافة ومديرية التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف نشر الوعي البيئي لدى طلاب المدارس حيث تم تجميل وتشجير محيط المدارس بحي مصر القديمة بمشاركة عدد من الطلاب والفنانين التشكيليين والذين قاموا بطلاء أسوار المدارس من الخارج وعمل رسومات فرعونية ومناظر طبيعية عليها مما اضفى لمسة جمالية على شوارع الحى.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل فرق من الطلاب لزراعة محيط الأسوار بالتعاون مع هيئة النظافة والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه تم رفع كفاءة الزراعة داخل 40 مدرسة بالحي حيث تم مد الطلاب بالمستلزمات اللازمة لتشجير المدارس من الداخل، كما رافقهم متخصص لتدريبهم على كيفية زراعة الأشجار والشتلات وافضل مكان لوضعها داخل المدرسة .

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كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة شهد تسليم 129 عقدا نهائيا موثقا لبعض المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسميًا بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه بإتمام إجراءات التقنين وتسليم العقود النهائية أصبحت هذه المصانع والورش داخل منظومة الاقتصاد الرسمى للدولة.

وأكد المحافظ، أنه تنفيذاَ لتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة وإعداد مخطط عام استثمارى يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية، التى تعتبر من أهم مناطق تصنيع الرخام الخام علي مستوي العالم وتحظى بشهرة كبيرة فى هذا المجال.