إنتاج مايقرب من ٢٧٠ مليون رغيف.. "التموين" تشن حملات مكبرة على المخابز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

واصلت مديريات التموين بالمحافظات، اليوم الأربعاء، متابعتها تطبيق التكلفة الجديدة لمنظومة الخبز، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأشار مديرو المديريات إلى أن المديرية والإدارات التابعة لها تقوم منذ الصباح الباكر بالمرور الميداني على أرض الواقع على معظم المخابز على مستوى الجمهورية؛ لمتابعة سير العمل في المخابز وانتظام صرف الخبز للمواطنين، بموجب البطاقات التموينية والتأكد من التزام كل المخابز بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل والخاصة بالمواصفات والجودة والأوزان.

وكشف مديرو المديريات عن القيام بحملات مكبرة على المخابز بالمحافظات؛ للتأكد من انتظام إنتاج الخبز المدعم وطرحه للمواطنين بالسعر المقرر، وهو 5 قروش، وتذليل أية عقبات تواجه منظومة الإنتاج.

يُذكر أن المخابز البلدية والتي يصل عددها إلى ٣٠ ألف مخبز، تنتج يوميًّا ما يقرب من ٢٥٠- ٢٧٠ مليون رغيف، مع المحافظة على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز؛ ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري كما هو (5 قروش على بطاقة التموين) وعدم المساس بسعره، وهو الأقل سعرًا على المستوى العالمي، كما أنه من ضمن المخبوزات الأفضل من حيث القيمة الغذائية، مع استمرار تحمل الدولة، ممثلة في وزارة التموين، فرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد، والذي يبلغ أكثر من (50 قرشًا)، وكذلك المحافظة على نفس الكميات المتوفرة للمواطن يوميًّا.