وزير الإسكان: تنفيذ 81% من مشروع جنة بالمنصورة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأربعاء، إن نسبة تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع "جنة" بمدينة المنصورة الجديدة، بلغت 81%، بينما بلغت نسبة تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، 90%.
وأضاف الجزار: جارٍ أيضًا بمدينة المنصورة الجديدة تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة- متصلة- شبه متصلة)، تضم 2103 وحدات. وبلغت نسبة تنفيذ الفيلات المودرن 60 %، والفيلات الكلاسيك 55 %، وبلغت نسبة تنفيذ 58 عمارة (1392 وحدة سكنية) بالإسكان ذي الطابع الساحلي، 45%.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 800م بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشي- كافيتيريات- برجولات- مقاعد- حارة دراجات- ملاعب- مناطق للقراءة والإنترنت- مناطق ألعاب للأطفال)، بينما بلغت نسبة تنفيذ 1.4كم بالجهة الغربية من الكورنيش، 95%.
وأوضح الجزار أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية؛ وهي (مدرستان للتعليم الأساسي، وبلغت نسبة التنفيذ 75%، و8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4)، وبلغت نسبة التنفيذ 97%- مركز صحي، وبلغت نسبة التنفيذ 55%)، وجارٍ تنفيذ جهاز المدينة، وبلغت نسبة الإنجاز 50%، وجارٍ تنفيذ جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ومحطة لتحلية مياه البحر، بطاقة 160 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة الإنجاز 44%، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، ومحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 120 ألف م3/يوم- مرحلة أولى بطاقة 30 ألف م3/يوم، ومحطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير- مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير.
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