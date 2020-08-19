"الوطنية للانتخابات" تعلن موعد جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الاربعاء، عن بدء جولة الاعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين خارج مصر يومي الأحد 6 سبتمبر والاثنين 7 سبتمبر المقبلين، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي الثلاثاء 8 سبتمبر والأربعاء 9 سبتمبر 2020 على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.

وأضافالمستشار لاشين إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ: أن انتخابات مجلس الشيوخ جرت في ظروف خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا وارتفاع درجات الحرارة، ورغم ذلك خرج المصريون للمشاركة في الانتخابات، حيث أن الدولة وفرت جميع الإجراءات الوقائية لتمكن المواطنين من تنفيذ الاستحقاق الدستوري الجديد وفق التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب خلال العام الماضي، من خلال وجود غرفة ثانية للتشريع.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا كافة ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة.

يذكر أن الهيئة الوطنية، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.