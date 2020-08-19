الوطنية للانتخابات: فوز " القائمة الوطنية من أجل مصر" في مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أعلن المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.

المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين يناهز 62 مليون ناخب، وكان الحضور بلغ نسبة 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، فيما بلغت الأصوات الباطلة 15.42%.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأربعاء، بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو بحضور رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولفيف من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

كان المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعا كافة ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية المحلية والدولية المعتمدين لدى الهيئة الوطنية للحضور لتغطية فاعليات المؤتمر لإعلان ما أسفرت عنه عمليات الاقتراع والفرز في الداخل والخارج والنتائج النهائية، على أن يكون التواجد مبكرا وقبل ساعة عن الموعد المحدد لعقد المؤتمر حتى يتسنى للجميع الدخول إلى القاعة.

يذكر أن الهيئة الوطنية، أجرت انتخابات مجلس الشيوخ وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة الدولية، تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الهيئة للوقاية من فيروس كورونا لحماية أطراف العملية الانتخابية.